Haldun Ergüvenç’i Kaybettik

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Ergüvenç, 30 Temmuz 2019 Salı günü hayatını kaybetti. Fahriye Abla, Firar, Son Darbe, Asılacak Kadın, Teyzem gibi filmlerde rol alan sanatçının seslendirmesinde çalıştığı filmler arasında Küçük Sevgilim, Feryat, Düşman, Yunus Emre, Ağrı Dağı Efsanesi, Deli Yusuf, Bodrum Hakimi, Dila Hanım, Zübük, İffet, Ateşdağlı, Yarın Ağlayacağım, Fikrimin İnce Gülü gibi filmler var. Ergüvenç’in cenazesi 01 Ağustos 2019 Perşembe günü Şişli Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Topkapı Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.