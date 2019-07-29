Gökhan Pamukçu’yu Kaybettik

İstanbul Film Festivali ve Filmekimi’nin düzenlediği film gösterimlerinde 35 mm.lik sinema makinelerinin bakım ve tamirlerini üstlenen, makinist ve sinema teknisyeni Gökhan Pamukçu, 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü hayatını kaybetti. İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü’nden emekli olan Gökhan Pamukçu, çeşitli Belediyelerle ve özel kuruluşlarla Açık Havada Sinema Gösterimleri organizasyonları yaptı. Gökhan Pamukçu’nun cenazesi, 30 Temmuz 2019 Salı günü Beşiktaş Arnavutköy Tevfikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.