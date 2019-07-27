Yalçın Gülhan’ı Kaybettik

Sinema sevilen oyuncularından Yalçın Gülhan, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Yalçın Gülhan’ın sevilen filmleri arasında Saadet Güneşi, Mavi Eşarp, Para, Melek mi Şeytan mı?, Sevmek ve Ölmek Zamanı, Yarın Ağlayacağım, Ekmekçi Kadın, Severek Ayrılalım, Sisli Hatıralar, Suçlu, Bacım, Tövbekar, Yirmi Yıl Sonra, Babaların Günahı, Zehra, Gurbetçiler, Nefret, Yemin, Şüphe, Silemezler Gönlümden, Hostes, Tutku, Kaygısızlar gibi filmler var. Cenazesi, 28 Temmuz 2019 Pazar günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.