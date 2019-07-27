Katadrom Art Colony Yaz Sinema Kampına Bedensel Engelli Sinemaseverleri Ücretsiz Olarak Kabul Ediyor

Katadrom Kültür Sanat Derneği, Katadrom Art Colony’de gerçekleştireceği sinema kampına bedensel engelli sinemaseverleri ücretsiz olarak kabul ediyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin, inşa ettiği Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilecek Yaz Sinema Kampı, sinemaya ilgi duyan amatörler ve sinema sektörüne giriş yapmak isteyenler için bir haftalık yoğun bir eğitim programına sahip. Sinemamızın ödüllü yönetmeni Çiğdem Vitrinel ve oyuncu Erkan Bektaş gibi her biri kendi alanında deneyimli profesyoneller tarafından verilecek eğitimler yönetmenlik, oyunculuk, senaryo yazarlığı, kurgu gibi sinemanın en temel başlıklarından oluşuyor.