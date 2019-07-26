Evan Tramel’in yönettiği ve Kj Schrock ile Sarah Taylor’un seslendirdiği animasyon film Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri (Penguin Rescue), 23 Ağustos 2019′da Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Galaksiler arası uzay araştırmacısı olan Nick ve Sammy adlı iki sevimli Troll ilk görevlerine gidecekleri için çok heyecanlıdır. Görevleri; çökmekte olan bir buz kütlesinde mahsur kalan küçük bir pengueni kurtarmaktır. Bu görevi tamamlamak için Dünya adlı uzak bir gezegene gitmeleri gerekir. Nick ve Sammy, hem küçük pengueni kurtarmak hem de gezegenlerine dönmek için zamana karşı yarışmak zorundadırlar.