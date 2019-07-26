Haberler

Ferzan Özpetek’in Şans Tanrıçası

Yorum yapın

Ferzan Özpetek, yeni filmi Şans Tanrıçası’nın çekimlerini tamamladı. 28 Kasım’da İtalya’da, ardından da dünyada vizyona girecek filme Vanity Fair Dergisi geniş yer verdi. Serra Yılmaz’ın da oynadığı filmi için Özpetek, “Asaf’ın eşi bir gün beni aradı ve ‘Asaf iyi değil, bende iyi değilim. Bana bir şey olursa çocuklarım sana ve Simone’ye emanet.’ dedi. Kendinden emin iki çocuğa ebeveynlik yapmak beni korkuttu. Bu korkuyla da senaryo ortaya çıktı.” diyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir