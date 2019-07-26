Ferzan Özpetek’in Şans Tanrıçası

Ferzan Özpetek, yeni filmi Şans Tanrıçası’nın çekimlerini tamamladı. 28 Kasım’da İtalya’da, ardından da dünyada vizyona girecek filme Vanity Fair Dergisi geniş yer verdi. Serra Yılmaz’ın da oynadığı filmi için Özpetek, “Asaf’ın eşi bir gün beni aradı ve ‘Asaf iyi değil, bende iyi değilim. Bana bir şey olursa çocuklarım sana ve Simone’ye emanet.’ dedi. Kendinden emin iki çocuğa ebeveynlik yapmak beni korkuttu. Bu korkuyla da senaryo ortaya çıktı.” diyor.

Basın Bülteni

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