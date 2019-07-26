Engelsiz Filmler Festivali 2019

Puruli tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali, 40’a yakın filmle 7. kez gerçekleşecek. Festival bu yıl 07 – 09 Ekim’de İstanbul, 11 – 13 Ekim’de Eskişehir, 16 – 20 Ekim’de Ankara’da olacak. Engelsiz Filmler Festivali engelli bireylerin yakınlarıyla birlikte film izleyebilme, kültürel ve sosyal bir etkinliğe katılma, yalnızca kendileri için değil, aynı zamanda parçası oldukları toplumu zenginleştirmek için de yaratıcı, sanatsal ve entelektüel kapasitelerini geliştirme ve kullanma imkanına sahip olmaları gerektiğini savunuyor ve tüm film gösterimleri, atölyeler ve diğer yan etkinlikler erişilebilir olarak sunuluyor. Bu sene de Türkiye’den ve dünyadan yılın öne çıkan filmler, sinema klasiklerinden örnekler, engellerin ve sınırların aşılmak için var olduğunu gösteren yapımlar, çocuk filmleri, kısa filmler, otizm dostu gösterim, canlandırma atölyesi ve VR (sanal gerçeklik) deneyimleriyle dolu bir festival olacak.