Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Açıkhavada Sinema’yı Sunar

Başka Sinema, 02 – 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında Açıkhavada Sinema ile Ayvalık’a geliyor. Programda geçtiğimiz sezonun ilgi gören filmleri, bazıları henüz vizyona girmemiş yapımlar ve çekildiği yıllarda sinemaların vazgeçilmezi olmuş klasikler yer alıyor. Ayvalık’ta İlçe Nüfus Müdürlüğü bahçesi on beş günlüğüne yazlık sinemaya dönüşecek. Başka Sinema sinemaseverleri 21:30’da başlayacak suarelere davet ediyor.

Basın Bülteni

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Gösterilecek Filmler

Acele Baba Aranıyor

Beyaz Karga

Bohemian Rhapsody

Çifte Hayatlar

Hangi Kadın?

High Life

İz Sürücü (Stalker)



Komşum Totoro

Küçük Beyaz Yalanlar 2

Pan’ın Labirenti

Seninle Başım Dertte

Şerburg Şemsiyeleri (Les Parapluies De Cherbourg)



Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında

Yuli