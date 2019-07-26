Başka Sinema Ayvalık Film Festivali, Açıkhavada Sinema’yı Sunar

Başka Sinema, 02 – 16 Ağustos 2019 tarihleri arasında Açıkhavada Sinema ile Ayvalık’a geliyor. Programda geçtiğimiz sezonun ilgi gören filmleri, bazıları henüz vizyona girmemiş yapımlar ve çekildiği yıllarda sinemaların vazgeçilmezi olmuş klasikler yer alıyor. Ayvalık’ta İlçe Nüfus Müdürlüğü bahçesi on beş günlüğüne yazlık sinemaya dönüşecek. Başka Sinema sinemaseverleri 21:30’da başlayacak suarelere davet ediyor.
- Basın Bülteni
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Gösterilecek Filmler
Acele Baba Aranıyor
Beyaz Karga
Bohemian Rhapsody
Çifte Hayatlar
Hangi Kadın?
High Life
İz Sürücü (Stalker)
Komşum Totoro
Küçük Beyaz Yalanlar 2
Pan’ın Labirenti
Seninle Başım Dertte
Şerburg Şemsiyeleri (Les Parapluies De Cherbourg)