Ahmet Doğa Kaygısız’ı Kaybettik

Kendini “Storyboard emekçisi, çizgi roman yapıcı, öykü üretici, bir düşe-yazan” olarak tanımlayan Ahmet Doğa Kaygısız, 25 Temmuz 2019 Perşembe günü hayatını kaybetti. Kaygısız, Anadolu Kartalları ve İyi Oyun adlı filmlerin Storyboard’larını hazırladı. Storyboard, resimli taslak olarak tanımlanan bir teknik dekupaj olarak biliniyor. Kurgulama işleminde sahnelerin sözcüklerle bir betimlemesi yapılır, ayrıca her sahne çizgi filmlerde olduğu gibi şematik bir biçimde görselleştirilir. Cenazesi, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii’nden kaldırılacak olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.