Yurdaer Altıntaş’ı Kaybettik

Tasarladığı tiyatro ve sinema afişleri ile tanınan grafik tasarımcısı Prof. Yurdaer Altıntaş, 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Sinema sektörünün, İstanbul Film Festivali ve Filmekimi afişlerinden tanıdığı Altıntaş 1935 yılında Kars’ta doğdu. Altıntaş’ın cenazesi, 25 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 14:30’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapılacak tören sonrası Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.