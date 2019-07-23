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Gupse Özay’ın Yeni Filmi Eltilerin Savaşı’nın Çekimleri Başladı

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Gupse Özay’ın yeni filmi Eltilerin Savaşı’nın çekimleri 22 Temmuz’da İstanbul’da başladı. Gupse Özay ve Merve Dizdar’ın Sultan ve Gizem adında iki eltiyi canlandırdığı film, bitmek bilmeyen bir rekabeti, iki elti arasında yaşanan olayları konu ediniyor. Sultan ve Gizem’in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olaylar eğlenceli bir dille beyazperdeye aktarılacak. Film, 31 Ocak’ta gösterime girecek.

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