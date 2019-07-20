4. Çalı Köy Filmleri Festivali, 26 – 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Bir film düşünün ki çekildiği köyde hâlâ yaşasın. O dönemde doğan çocukların isimleri, oyuncuların ve karakterlerin isimleri olsun. Festivalin hikâyesi 1934 yılına dayanıyor. Türkiye sinema tarihinin duayenleri film çekmek için Bursa’nın Çalı Köyü’ne gelirler. Çalı’da film platosu kurarlar. Köylüler sinemacılarla tanışırlar, figüran olarak filmde oynarlar, evlerinin kapılarını açar ve misafir ederler. O dönemden sonra doğan çocukların isimleri filmde oynayan oyuncuların isimleri olur. Nesilden nesile bir masal gibi anlatılan bu filmin adı hep akıllardadır: Aysel: Bataklı Damın Kızı.

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