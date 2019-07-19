Türk Telekom Prime ile Açık Hava Sineması Kanyon’da

Kanyon AVM, en beğenilen müzikal filmleri her Cuma akşamı açık hava sinemasında misafirleri ile buluşturacak. İlk film Mamma Mia bu akşam 21:00’de ücretsiz olarak gösteriliyor. Phyllida Lloyd’un yönettiği ve Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth ile Billy Nighy oynadığı film babasının kimliğini arayan Sophie Sheridan’ın öyküsünü, ünlü pop grubu Abba’nın şarkıları eşliğinde anlatılıyor. Sophie evlenme aşamasına gelmiş genç bir kızdır. Nikâhtan bir gün öncesinde annesi Donna, 20 yıl önceki geçmişinden üç erkek birden getirir.

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