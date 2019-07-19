Reşat Çalışlar’ın Yeni Kitabı Gariplikler Raflardaki Yerini Aldı

Orhan Veli konulu bir film projesi etrafında gelişen tuhaf olayları anlatan Reşat Çalışlar’ın yeni romanı h2O Kitap Yayınlar’ndan çıktı. Roman, sosyal medya, show dünyası, sanal alem, eğlence sektörü, futbol camiası ve play station durakları arasında geziniyor. Ancak tüm bu mecralar, kitapta, romanın konusu değil gerçekliğimizin parçaları olarak yer alıyor. Emine Patan, Orhan Veli ve Garip Akımı konulu bir fantastik film projesine girişir. Yıldız adayı, makyaj videolarıyla ünlü youtuber Miray’dır. Orhan Veli’nin dizelerinden sosyal medyanın labirentlerine, oradan Türk şiirinin tuzaklarına uzanan, 1940’lar, 1990’lar ve 2010’lar arasında mekik dokuyan dijital bir macera.