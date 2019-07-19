09 Ağustos 2019 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Konuşan Hayvanlar

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Mustafa Kotan’ın yönettiği ve Emir Özyakışır, Ayça Erturan, Ferit Aktuğ ile Hülya Duyar’ın oynadığı Konuşan Hayvanlar, 09 Ağustos 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Hann Media & Motion Content Group tarafından vizyona çıkarılıyor.
Can, 9 yaşında hayvanları çok seven bir çocuktur. Can’ın ailesi hayvan koruma parkında çalıştığı için ailesiyle birlikte parkta yaşamaktadır. Can’ın diğer çocuklardan çok farklı bir özelliği vardır, hayvanları duyar ve konuşur. Bir gün sahibi Şaheste Hanım, parkın arazisini satıp yerine rezidans yapmaya karar verir. Ama Şaheste’nin babası, hayvanların bakımı yapıldığı için parkın satılmasına izin vermez.

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