Hemen Döneriz Sinema Filminin Çekimleri Başladı

Yapımcılığını oyuncu Gökhan Mumcu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Haydar Işık’ın, görüntü yönetmenliğini Ömer Yılmaz’ın yaptığı, senaryosunu Aytuğ Topaloğlu ve Salim İnan’ın yazdığı, Hemen Döneriz sinema filminin çekimlerine başlandı. Filmin başrollerinde Kadir Polatçı, Murat Genç, Burak Satıbol ve Çorumlu Amir oynuyor. Keşan, Enez, İstanbul ve Barcelona’da gerçekleşecek filmin 2 milyon lira bütçe ile bitirilmesi planlanıyor, vizyon tarihinin ise 29 Kasım 2019 Cuma olması öngörülüyor.

Basın Bülteni

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