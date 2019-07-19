Hakan Güngör’ün Yeni Kitabı Biz Güzel Bir Aileyiz Raflardaki Yerini Aldı

Muğlalı Yazar Hakan Güngör’ün Yeşilçam aile filmlerinin bilinmeyen sırlarını, anılarını ve ayrıntılarını ele aldığı yeni kitabı Biz Güzel Bir Aileyiz raflardaki yerini aldı. Güngör, Bülent Ulus ile Demokrat Parti iktidarı döneminde Ankara’da “Beşinci ayın beşinde, saat beşte, Kızılay’da” parolasıyla düzenlenen eylemi Parola 555K adıyla kitaplaştırmıştı. Güngör’ün Yeşilçam aile filmlerini kaleme aldığı, okuyucuyla buluşan Biz Güzel Bir Aileyiz kitabında sinemamızın klasikleşmiş Arzu Film yapımı filmleri Sev Kardeşim, Oh Olsun, Oh Olsun, Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler gibi filmleri geniş bir şekilde ele alınıyor ve inceleniyor.