Eriş Akman’ın yönettiği ve Ümit Sural, Oğuzhan Yıldız, Ayşe Kemikoğlu ile Aliye Mutlu’nun oynadığı Adı İnsan, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Eks Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Hikâye, İstanbul`un eski mahallesi Galata’da geçer. Geçimini bir gece kulübünde şarkıcılık yaparak kazanan Meli, işten eve dönerken çöpe bırakılmış bir bebek bulur ve onu evine getirir. Meli, Madam Despina ve bakire bir homoseksüel Evgenia ile birlikte yaşamaktadır. Meli aslında onların kiracısıdır ama evin tüm geçimini o karşılamaktadır. Önceleri bebekten çok şikayetçi olan Meli, bir süre sonra bebeği kaybetmemek için bir savaşa girer.