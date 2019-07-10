Evan Tramel’in yönettiği ve William Mcnamara, Bobbi Maxwell ile Kj Schrock’un oynadığı Düşler Ülkesi (Imagination Land), 18 Ekim 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Barney Owl, Scout ve Axle ile buluşurlar. Barney, arkadaşları ile birlikte, her şeyin mümkün olduğu bir yer olan Düşler Ülkesi’ne yolculuk eder. Bu büyük macerada karakterler hikâyelerini anlatırlar; bu hikâyelerin nereden geldiğini ve yaratıcı süreçlerini gösterirler.

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