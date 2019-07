Bir Yaz Gecesi Sineması, 11 – 14 Temmuz 2019 Gösterimleri

Beykoz Kundura’da gerçekleştirilen Bir Yaz Gecesi Sineması gösterimleri 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında devam ediyor. 21:00’de başlayacak olan film gösterimlerinde 11 Temmuz’da No Maps On My Taps / Paris Blues, 12 Temmuz’da All That Jazz, 13 Temmuz’da Chico & Rita, 14 Temmuz’da ise Jazz Shorts / The Connection sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik için ayarlanan Beşiktaş – Beykoz Kundura arası tekne hizmetinden etkinlik boyunca her gün faydalanılıyor. Özel tekne Beşiktaş’ta Bahçeşehir Üniversitesi önünden kalkıyor.

