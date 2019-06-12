Ron Howard’ın yönettiği ve Luciano Pavarotti, Spike Lee, Princess Diana ile Bono’nun oynadığı Pavarotti, 08 Kasım 2019’da ????? dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Albümleri rekorlar kırarak dünya genelinde 100 milyondan fazla satan, ünü kıtaları ve okyanusları aşan Pavarotti’nin sıradışı hayatını, nasıl efsane bir isim haline geldiğini Oscar’lı yönetmen Ron Howard’ın merceğinden izliyoruz. Yönetmen, Pavarotti’nin hikâyesini bir ikon haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor. Pavarotti aile arşivleri, yayımlanmamış parçalar ve anlatılmamış hikâyeler ile bizlere zamanda bir yolculuk, Pavarotti ile bir dünya turu ve görünenin ötesine bakma şansı veriyor.

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