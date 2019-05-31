Sinemamızın Yeşilçam döneminde oyuncu, yapımcı, senarist ve yönetmen olarak iz bırakan bayan yönetmenlerimizden Ayten Kuyululu Ürkmez, 31 Mayıs 2019 Cuma günü hayatını kaybetti. 1930 doğumlu Ayten Kuyululu Ürkmez’in yönetmenliğini yaptığı filmler arasında Dışardakiler, Altın Kafes, Suçlu mu Piyon mu?; senaristliğini yaptığı filmler arasında Küçük Dünya, Altın Kafes, Dışardakiler, Haşhaş, Örgüt gibi filmler var. Küçük Dünya adlı filmin yapımcılığını da yapan sanatçının rol aldığı filmler arasında ise Battı Balık, Altın Kafes, Sahte Nikah ve Kalabalık adlı filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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