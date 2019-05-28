Bir Yaz Gecesi Sineması: Kundura Sinema’dan Boğaz Kıyısında Açık Hava Filmleri

Beykoz Kundura’nın 2017 Ağustos ayında Restore Film Günleri ile birlikte ilkini düzenlediği ve geçtiğimiz sene Bir Yaz Gecesi Sineması başlığı altında programında yer verdiği açık hava film gösterimleri bu sene 11 – 14 Temmuz 2019 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Açık hava film gösterimleri Beykoz Kundura’nın Boğaz kenarında yer alan konumu ve klasik filmlerden oluşan seçkisi ile tüm seyircilerini bunaltıcı yaz sıcaklarından filmlerin dünyasına yolculuğa çıkarıyor.

Gösterilecek Filmler

Alphaville: Lemmy Caution’ın Garip Macerası

(Alphaville Une Etrange Aventure de Lemmy Caution)



Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (Blade Runner 2049)

Blade Runner: The Final Cut



Brazil



Şeytanın Kızı Gilda (Gilda)

