Tate Taylor’un yönettiği ve Octavia Spencer, Juliette Lewis, Diana Silvers ile Luke Evans’ın oynadığı Ma Seninle İlgilenir (Ma), 31 Mayıs 2019’da UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sue Ann, yalnızlığı seven biridir. Bir gün, genç Maggie, Sue Ann’den kendisi ve arkadaşları için içki almasını ister. Ann, çocuklara evinin bodrum katında takılarak içkili araba kullanmaktan kaçınmalarını teklif eder. Ama birkaç başka ev kuralı daha vardır: Çocuklardan biri ayık kalmak zorundadır, küfretmek yoktur ve üst kata çıkılmamalı ve ona “Ma” denilmelidir. Ma’nın evi kasabadaki en iyi mekânken olaylar dünyanın en kötü mekânına dönüştürür.

İlgili