Türk Sinemasının İlk Ressam Filmi İçin Hazırlıklar Başladı

Durmuş Akbulut’un yöneteceği Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi ki adlı sinema filmi için hazırlıklar başladı. Filmin çekimleri İstanbul ve Balıkesir’de gerçekleştirilecek. Türk resminin en özgün sanatçılarından biri olan Devrim Erbil’in yaşamından izler barındıran yapım sanatçının bugün bildiğimiz çizgilerinin ve konularının hangi kaynaklardan nasıl beslendiğini eğlenceli ve fantastik bir dille aktarmayı hedefliyor. Film, sinemamızın konulu ilk ressam filmi olacak.

Basın Bülteni

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