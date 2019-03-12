Louisa Warren’in yönettiği ve Kate Lister, Louisa Warren, Cassandra French ile Tim Freeman’ın oynadığı Korkuluk (Curse of the Scraecrow), 26 Temmuz 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ebeveynleri cinayete tanık olduktan sonra, June ve Carl bütün hayatları boyunca ölümcül bir sırrı tuttu, fakat hiç bir sır sonsuza kadar sürmez. Yıllar sonra, June, kendisini terk eden kardeşi Carl’ın gizemli intiharı sonrası aile evini araştırmak için geri döndü. Gizemli evin içerisinde bulunduğu günden beri sanki ev canlı gibidir. June ailesini almaya geldi. Korkuluk bu kez daha kuvvetlenerek yürüyor ve intikam arayışında olduğunu öğrenir.

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