Jason Wright’ın yönettiği ve Joachim Cruise, Pony Frenzel, Luka Pilar ile Sam Pitt’in oynadığı Jurassic Hav Hav (Jurassic Bark), 07 Haziran 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yıldız Paw ve ekibi geri döndü ve bütün galaksinin tehlike altında olduğunu gördü. Marlon Butterpaws adında kötü bir kedi evreni yok etme planları yaptığında, Marlon Butterpaws’ın bu korkutucu planını durdurmak ve dünyayı kurtararak huzuru sağlamak için yapılması gereken her şey Yıldız Paws olarak tanınan ve bilinen, eğitimli ve elit bir uzay köpek ekibinin yapacağı zorlu fedakârlıklara bağlıdır.

İlgili