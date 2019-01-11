Antakya 6. Uluslararası Film Festivali

6. Antakya Uluslararası Film Festivali, 21 – 27 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılıyor. Altındefne Film Festivali adıyla ilk kez 20 – 26 Kasım 2013 tarihleri arasında, Fotofilm Sanat Merkezi ve Antakya Kültür Dergisi tarafından düzenlendi. Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi birlikte düzenlemeye devam ediyor. Başarı, onur ve emek ödülleriyle sinema camiasının değerli isimlerine saygı duruşunda bulunuyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi önderliğinde gerçekleşen festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Samandağ Belediyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Antakya Ticaret Odası’nın destekleri ile yapılıyor.

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