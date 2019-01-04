Otto Bathurst’un yönettiği ve Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn ile Eve Hewson’un oynadığı Robin Hood, 11 Ocak 2019’da TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Nefes kesici temposundan uzaklaşmayan Robin Hood, çaresiz ihtiyacı olan çalkantılı bir şehrin karanlık, zorlu kahramanı olan ikonik kanun kaçağını yeniden canlandırıyor. Robin savaşlar sebebiyle sertleşmiş bir mücadelecidir ve onun Faslı komutanı, yozlaşmış İngiliz tahtına karşı cesur bir ayaklanma başlatır. Film gerilim, aksiyon – macera, savaş alanı patlamaları, akıl alıcı dövüş koreografileri ve zamansız bir romantizm içeriyor.

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