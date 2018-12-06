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“Sinema Kitap ve Dergileri” üzerine 3 yorum
Biraraya getirerek sinemaseverlere büyük kolaylıkta ve değerli bir hizmette bulunmuşsunuz. Listenizi genişletmek istediğinizde Türvak kitaplığının faydalı olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin.
Merhaba Ben Erol EMRAN. Bugüne kadar bu soy isminin sadece bende olduğunu sanıyordum; sizinde soy isminizin aynı olduğunu görünce şaşırdım. Sadece iyi çalışmalar dilerim.
Merhaba bende Tuğba Emran. Benimde soyadım Emran, ne tesadüf. Kimsenin tek başına soyadı olamaz, sadece tek bir sülalenin olabilir. Bende sadece Emran soyadının sadece bizim sülâlede olduğunu sanırdım.