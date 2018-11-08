08 Kasım’da Vizyona Girecek Olan Çakallarla Dans 5 Filminin Afişi ve Fragmanı Hazırlandı

Yönetmen Murat Şeker imzalı Çakallarla Dans 5 film afişi, Ali Doğramacı tarafından hazırlandı. Ayrıca filmin merakla beklenen fragmanı sinema salonlarında ve sosyal medya üzerinden izlenebilecek. Çakallarla Dans’ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile Çakallarla Dans 5, 08 Kasım Perşembe günü vizyona giriyor. Yönetmen Murat Şeker “Afiş, vizyona çok az kaldığının habercisi, fragmanımız da hazırlandı. Heyecanlı bir süreç içine girdik. 08 Kasım Perşembe günü bir maniniz yoksa kahkahaya bekliyoruz.” dedi.

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