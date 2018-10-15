İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Suç & Ceza Film Festivali 09 – 15 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival bu yıl uzun ve kısa film yarışmaları, gösterimlerin yanı sıra düzenlenecek paneller, atölye çalışmaları ile seyirciyle buluşacak. Festivalin Açılış Konferansı 09 Kasım Cuma günü, akademik onur ödülü takdim edilen Prof. Dr. David Nutt tarafından verilecek. Uyuşturucu maddelere ve kullanımına ilişkin durum ile düzenlemeler hakkında ülke raporlarının bulunduğu panellerde Almanya, ABD, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya, Rusya, Makedonya, Macaristan, Kanada, İsviçre ve Hollanda raporları ülkelerin katılımcıları tarafından sunulacak. Festival kapsamında yapılacak uzun metraj film yarışması jürisi Derviş Zaim, Pavlina Jeleva, Ivan Madeo, Evgenia Tirdatova, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerden oluşuyor.

İlgili