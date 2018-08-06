BAK Akademi 6. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri

SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin iştiraki ile BAK Akademi Derneği tarafından düzenlenen BAK Akademi Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri için start verildi. SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz’ün yaptığı açıklamaya göre, geçtiğimiz yıllarda belgesel, animasyon ve kısa film ulusal bölümüne yüzlerce film katıldı. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’ne Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi ülkelerden 2043 film katıldı. Akademi her sene bir sinemacıya Emek Ödülü veriyor. Bugüne kadar Ertunç Şenkal, Tolgay Ziyal ve Hüsamettin Ünlüoğlu Emek Ödülü aldı.

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