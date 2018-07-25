Tanrıdan Gelen (J. Van Auken)

J. Van Auken’in yönettiği ve Lillian Solange Beaudoin, Barrow Dawis Tolot, Shelly DeChistofaro ile Joe DeSoto’nun oynadığı Tanrıdan Gelen (Revelator), 24 Ağustos 2018’de Özen Film dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

John, olağan üstü psişik güçlere sahip olan özel yetenekleri olan birisidir. Ölüleri görmekte ve onlarla bağlantı ve iletişim kurabilmektedir. Bellvue ise aile imparatorluğunun son varisinin bir müddet önce esrarengiz ve şüpheli bir şekilde gerçekleşen ölümünü soruşturmaktadır. Bellvue’nin aile ve olağanüstü güçleri hakkında gerçeği ortaya çıkarmak için deliliğin derinliklerine kadar girmesi gerekmektedir..

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