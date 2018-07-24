İçimdeki Hazine, 07 Eylül’de Vizyona Giriyor

Hakan Gürtop’un Coşkun Çokyiğit’in senaryosundan çektiği İçimdeki Hazine, 07 Eylül’de Derin Film dağıtımıyla vizyona giriyor. Başrollerini Demir Karahan, Cemre Melis Çınar ve Fatih Ayhan’ın paylaştığı filmde Ayda ailesinin son ferdi olan Sema, babasının ölümü ile dünyada yapayalnız kalır. Babasının cenazesi ile İstanbul’a dönen genç kadın merasimden sonra aile konağına yerleşir. Sema’nın hayatı babaannesinin O’na bıraktığı şifreli bir belgeyi teslim almasından sonra bambaşka bir hal alır.

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