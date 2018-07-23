Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Kar Film Festivali 21 – 23 Mart 2018 tarihleri arasında Belgesel, Deneysel, Kurgusal ve Animasyon kategorileri altında gerçekleştirilecek. Festivalin kapsamı seminer, atölye çalışmaları, film gösterimleri, film yarışması, oyuncu ve yönetmen söyleşileri biçiminde özetleniyor. Festival kapsamında yapılacak olan film yarışmasına katılacak yapımcıların 01 Mart 2018 akşamına kadar filmlerini festivale göndermeleri gerekiyor.

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