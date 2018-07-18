20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Uluslararası Film Festivali, bu yıl 20. kez 16 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor. Anadolu Üniversitesi’nin 60., İletişim Bilimleri Fakültesi’nin de 40. kuruluş yılı sebebiyle bu yıldan itibaren Kasım ayında gerçekleşecek olan festival, sinema tarihinin klasik başyapıtlarını, dünyanın önde gelen festivallerinde gösterilmiş ve ödüle layık görülmüş yılın en başarılı filmlerini Eskişehirli sinemaseverlerin ve üniversite öğrencilerinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Logolar

