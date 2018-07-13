Müsadenizle Büyükler Filminin Çocuk Oyuncuları Büyüklere Taş Çıkartıyor

Talip Karamahmutoğlu’nun yeni filmi Müsadenizle Büyükler’de bekçi rolünü canlandıran Emre Altuğ “Filmin senaryosu, çocukların büyüklerle diyaloglarını ve ilişkilerini anlatan, çocuklara nasıl bakılması ve onların nasıl algılanması gerektiğini, çocuklarla hayvanlar ve insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkileri anlatan, sorumluluklarımızı gösteren, son derece güzel çalışılmış ve hazırlanmış bir senaryo.” dedi. Aralık 2018’de gösterime görmesi planlanan filmin çekimlerine 12 Temmuz Perşembe günü, Sarıyer Zekeriyaköy’de start verildi.

Basın Bülteni

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