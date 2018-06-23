Sadi Bey’in Sinemaları köşesine yeni eklenen sinemaları:
Regal Cinemas, 247 W 42nd St, New York, NY 10036, USA;
AMC Empire 25 Cinemas, 234 W 42nd St, New York, NY 10036, USA;
Üsküdar Büyük Işık Bahçe Sineması, Üsküdar Belediye Binası’nın sol tarafındaki Veteriner Bölümü’nün yan tarafındaydı;
Kino Palats, Teatral’na Street, 22, Lviv, 79000, Ukrayna;
Cine Orfeas, Kos Adası, Yunanistan;
Cennet Sineması, Yazlık Bahçe, Rumelihisarı, Sarıyer, İstanbul;
Turan Sineması, Cumhuriyet Caddesi, Keban, Elazığ.
Sadi Bey’in Sinemaları
Sadi Bey’in Sinemaları köşesine yeni eklenen sinemaları: