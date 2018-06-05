Akbank Sanat, Nordik Film Günleri Başlıyor

Akbank Sanat Merkezi, 07 – 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Nordik Film Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. İsveç Başkonsolosluğu, Norveç Büyükelçiliği ve Danimarka Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, güncel İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından toplam 9 güzel ve seçkin filmin gösterileceği Nordik Film Günleri’nde, filmler orijinal dillerinde ve Türkçe alt yazılı olarak gösterime girecek. Etkinlik biletleri Akbank Sanat ve Biletix’ten temin edilebiliyor.

Benimle Yürü (De Standhaftige)



Ciddi Bir Oyun (Den Allvarsamma Leken)



Kar Yağışından Önce (For Snoen Faller – Before Snowfall)



Sonsuz Yaz (Odöliga)



Tuhaf Bir Noel (En Underbar Javla Nul)



Tutunamayanlar (Tjuvheder)



Uzun Lafın Kısası (Lang Historie Kort)

