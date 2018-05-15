Münir Göker’in Yeni Hikâyeler Adlı Kitabı Çıktı

SİYAD – Sinema Yaarları Derneği onursal üyesi Münir Göker’in dördüncü hikâye kitabı Yeni Hikâyeler, İkinci Adam Yayınları tarafından kitapçılara dağıtıldı. Göker, Büyük Kulüp Edebiyat Günleri kapsamında 20 Mayıs 2018 Pazar günü saat 12:00 – 15:00 saatleri arasında Red Room’da imza günü düzenliyor ve tüm okurlarını yapacağı samimi sohbete bekliyor. Utku Varlık, Göker’i şöyle anlatıyor: “Münir Göker bir ‘ex nihilo’, bir gün sevdiği şiirlerin ‘tebeşir dairesi’nden çıkıp, önce bir türlü terk edemediği 60’lı yıllarını, gittikçe sığlaşan ailesini, giderek bu dördüncü kitabında, gündelik hayatın içinden geçerken rastladığı, yarı dünyalı, küçük insanların, yani görünenin tasvirini çiziyor.”

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