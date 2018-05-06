Sadi Bey, ikinci baharının birkaç yaz mevsimini Kınalıada’nın İstanbul’a bakan yüzündeki caddede bulunan bir binada geçirdi. Caddedeki binaların 1. ve 2. katlarında oturan vatandaşların bazıları denizi iyi görek deye önlerindeki kamuya ait arazilerdeki ağaçların dallarını vahşi bir şekilde kırdılar. O manzaradan bir fayda gelir mi ben bilemem, ama yaptıkları Sadi Bey’in Ağaçları köşesinin onlara ithaf edilmesine sebep oldu. Her iki cihanda Cenab-ı Allah muratlarına erdire veya erdiremeye. Yeni eklenen ağaçları:
Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree);
Akti Kountouriotou Caddesi, Kos, Yunanistan;
Aşk ve Savaş (On the Milky Road);
Tağar Çayı Kenarı, Çemişgezek, Tunceli.
Sadi Bey’in Ağaçları
Sadi Bey, ikinci baharının birkaç yaz mevsimini Kınalıada’nın İstanbul’a bakan yüzündeki caddede bulunan bir binada geçirdi. Caddedeki binaların 1. ve 2. katlarında oturan vatandaşların bazıları denizi iyi görek deye önlerindeki kamuya ait arazilerdeki ağaçların dallarını vahşi bir şekilde kırdılar. O manzaradan bir fayda gelir mi ben bilemem, ama yaptıkları Sadi Bey’in Ağaçları köşesinin onlara ithaf edilmesine sebep oldu. Her iki cihanda Cenab-ı Allah muratlarına erdire veya erdiremeye. Yeni eklenen ağaçları:
“Sadi Bey’in Ağaçları” üzerine 2 yorum
Sadi Beyciğim,
Yeni ağaçlarınızın sayısı defalarca katlansın, her tarafı yeşertsin. “Ağaç kesen iflâh olmasın” diyorum şahsen, sizin kadar kibar olmadığım için.