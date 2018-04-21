20. Uluslararası Eskişehir Film Festivali

Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Eskişehir Film Festivali, 17 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında 20. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Anadolu Üniversitesi’nin 60. kuruluş yılı nedeniyle Kasım ayında yapılacak kutlamalarla aynı zaman aralığında yapılacak olan 20. festivalin önümüzdeki yıllarda da Kasım ayında yapılmaya devam edileceği açıklandı. Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası uzun metrajlı tek film festivali, 20. yılında da çizgisini koruyarak seyircileri ile buluşacak. Festival bu yıl da sinemaseverlere ve iletişim öğrencilerine gösterimi yapılan filmlerin yönetmenlerinin ve usta sinemacıların da içinde bulunduğu söyleşilerin, atölye çalışmalarının ve sinema derslerinin yer aldığı zengin bir program sunuyor.

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