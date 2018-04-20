7. Yılmaz Güney Film Festivali

Yılmaz Güney Film Festivali iki yıl aradan sonra 27 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında “Umut’la Yol’dayız, Duvar’ları aşıyoruz.” sloganıyla halkla buluşuyor. Yılmaz Güney adına daha önce altı kez düzenlenmiş olan festival, Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği organizasyonuyla gerçekleştiriliyor. Yılmaz Güney’in 1982 yılında düzenlenen Cannes Film Festivali’nde aldığı ödülü gösteren fotoğrafından esinlenilen festival afişi Ercan Altuntaş tarafından tasarlanıp Ethem Onur Bilgiç tarafından çizildi. Festival, sinema insanlarına binlerce yıllık tarihi ile pek çok halka ve uygarlığa ev sahipliği yapan Batman’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

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