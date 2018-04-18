3. Fener – Balat Çocuk Festivali Başlıyor

Sinemasal Kültür Sanat Derneği, DİMES iş birliğiyle 23 Nisan’ın büyülü atmosferinde, İstanbul’un eğlencesi en bol çocuk festivaliyle binlerce çocuğu sanatla buluşturmak için gün sayıyor. Klasikleşen Fener – Balat Çocuk Festivali kapsamındaki tüm etkinlikler bu yıl da ücretsiz olarak tüm çocukları bekliyor. 2013’ten bu yana Türkiye’nin 33 farklı ilinde 48 bin çocuğun geleceğine, sanatın tüm renklerini kullanarak katkıda bulunan Sinemasal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın büyülü atmosferinde Sinema, Tiyatro, Müzik, Bi Dünya Güzellik temasıyla İstanbullu çocuklara hiç unutamayacakları güzel bir atmosfer yaşatmaya hazırlanıyor.

Afiş / Flyer



Banner

