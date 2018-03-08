Manyak (Yönetmen: Onur Ünlü)

Onur Ünlü’nün yönettiği ve Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Fatma Pazvant ile Mehmet Vanlıoğlu’nun oynadığı Manyak, 23 Mart 2018’de Bir Film dağıtımıyla Mor Koyun Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Belediyede temizlik hizmetlerinde görevli olan Rıza, annesine son derece düşkündür. Bu düşkünlüğü, çok istemesine rağmen evlenip bir yuva kurmasına da mani oluyordur. Karşı apartmana taşınan Serpil adlı çocuklu ve dul bir kadının hayatına girmesiyle, Rıza’nın evlilik hayalleri yeniden alevlenir fakat bir yandan da duyduğu suçluluk duygusu gittikçe artıyordur. Öyle ki, bir süre sonra gerçek hayatla bağı iyiden iyiye kopmaya başlar.