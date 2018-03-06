Nur Subaşı’nı Kaybettik

Tiyatro, sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Nur Şubaşı, 10 Mart 2018 Cumartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. Özellikle Morgan Freeman’a uzun yıllar ses veren Subaşı, Marlon Brando, Anthony Quinn ve Jack Nicholson gibi oyuncuların Türkçe sesi olarak da hafızalara kazındı. Ses verdiği ünlü filmler arasında Ömer Muhtar: Çöl Aslanı (John Gielgud), Esaretin Bedeli (Morgan Freeman), Kahpe Bizans (Anlatıcı) gibi filmler olan Subaşı’nın cenazesi 12 Mart 2018 Pazartesi günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip defnedilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.