Ercan Yazgan’ı Kaybettik

Sinemamızın başarılı oyuncularından, ünlü Bizimkiler adlı TV dizisinin Kapıcı Cafer’i Ercan Yazgan, 08 Mart 2018 Perşembe günü hayatını kaybetti. Arkadaşım, Susuz Yaz, Hüdaverdi Pırtık, İzin, Sarmaş Dolaş, Sen Aşk Nedir Bilir misin?, Arkadaşım, Tatlı Kaçık, Ölüm Görevi, Dokunmayın Şabanıma, Ver Kaç, Kabadayı, Duruşma, Balalayka, Nekrüt, Kardelen ve Bana Masal Anlatma adlı sinema filmleriyle de hatırlanan, sevilen sanatçı Ercan Yazgan’ın cenazesi, 10 Mart 2018 Cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.