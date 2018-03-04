Yeşim Soydan’ı Kaybettik

Sinemamızın Yeşilçam dönemi oyuncularından, gazeteci ve yazar kimliğiyle de öne çıkan Yeşim Soydan, 06 Mart 2018 Salı günü hayatını kaybetti. Yumruk Pazarı, Silahlar Affetmez, Aşkın Zaferi, Anter Kara Ali, Yüreğimde Yare Var, Zımbala Bilal gibi sinema filmleriyle hatırlanan ve ünlü gazeteci Bediz Doğan’ın hayat arkadaşı olan Yeşim Soydan’ın cenazesi yarın (07 Mart 2018 Çarşamba) günü öğle namazını mütekakip kılınacak cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.