Selahattin Sancaklı’nın yönettiği ve Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Yurdaer Okur ile Burcu Özberk’in oynadığı Direniş Karatay, 09 Mart 2018’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla KTO Karatay Üniversitesi tarafından vizyona çıkarılıyor.

Alaaddin Keykubat’ın öldürülmesi üzerine oğlu Gıyaseddin tahta geçer. Gıyaseddin güçlü bir devlet adamı değildir. Bu zayıflık Moğolların Selçuklu üzerindeki baskısını ve iştahını arttırmaktadır. Dönemin en önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay tüm tecrübe ve gücü ile halkı Moğollara karşı büyük bir direniş seferberliğine hazırlarken Anadolu’nun tüm sessiz kahramanlarını yanında toplayacaktır.